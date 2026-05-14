La Polizia di Stato trae in arresto un 18enne per una rapina perpetrata in pieno centro a Foggia

La Polizia di Stato ha arrestato un diciottenne nel centro di Foggia in relazione a una rapina avvenuta recentemente. L’intervento è avvenuto dopo alcune segnalazioni di crimine nel cuore della città, portando all’arresto dell’individuo coinvolto. Le indagini sono state condotte dagli agenti, che hanno identificato e fermato il giovane poco dopo l’episodio. La vicenda si inserisce nelle attività di controllo delle forze dell’ordine nella zona urbana.

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FOGGIA: . La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne ritenuto responsabile di una rapina perpetrata in Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro a Foggia, ai danni di un uomo seduto al tavolino di un bar. Nel dettaglio, la vittima, mentre era seduto al tavolino di un noto bar in corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Foggia veniva avvicinato da un soggetto che, con violenza, cercava di asportargli la propria collana in oro. Ne nasceva una violenta colluttazione, a seguito della quale il reo si dava a precipitosa fuga....🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Polizia di Stato trae in arresto un 18enne per una rapina perpetrata in pieno centro a Foggia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Chiaia: rapina una turista. La Polizia di Stato trae in arresto un 21enneBloccato dalla Polizia dopo il furto ai danni di una donna: recuperato l’orologio sottratto Nella serata di ieri, personale della Polizia di Stato,... Frattamaggiore: sorpresa con la droga ed un coltello. La Polizia di Stato trae in arresto una 18enneNola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta. Temi più discussi: Sicurezza: la Polizia italiana partecipa alla 29^ edizione del congresso europeo di Polizia; Avvio 234° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato da assegnare ai Gruppi sportivi; Sicurezza stradale al 109^ Giro d’Italia; Napoli: latitante arrestato in Spagna. Il #CapodellaPolizia Pisani al convegno della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato sulle misure di prevenzione durante il quale è stato presentato CEREBRO un software progettato per fornire supporto alle indagini patrimoniali #13maggio poli x.com Concorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: 4400 posti, domande entro il 29 maggioConcorso allievi agenti Polizia di Stato 2026: posti a concorso e procedure Il concorso è articolato in tre distinte procedure, ciascuna con un proprio codice identificativo e un proprio bacino di ... leggioggi.it Polizia di Stato 2026, maxi concorso da 4.400 posti: domande entro il 29 maggioIl ministero dell'Interno ha indetto una delle selezioni pubbliche più ampie degli ultimi anni. Tre procedure parallele per civili, militari e candidati ... repubblica.it