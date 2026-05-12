A Chiaia, un giovane di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver rapinato una turista. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di bloccare l’autore del furto e di recuperare l’orologio sottratto alla vittima. L’indagine è proseguita per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

Bloccato dalla Polizia dopo il furto ai danni di una donna: recuperato l’orologio sottratto. Nella serata di ieri, personale della Polizia di Stato, impegnato in un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal Questore di Napoli unitamente all’Arma dei Carabinieri in piazza Carolina, rilevando la presenza di un presidio fisso nell’area interessata, ha tratto in arresto un 21enne con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina. Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in via Chiaia, hanno notato due uomini che stavano trattenendo un soggetto; in quei frangenti, i due hanno raccontato agli operatori che, poco prima, il soggetto in questione, dopo aver strattonato una donna, le aveva sottratto l’orologio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Chiaia: rapina una turista. La Polizia di Stato trae in arresto un 21enne

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