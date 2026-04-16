Un uomo di 54 anni è stato arrestato a Matera dopo un inseguimento a Scanzano Jonico. Durante la fuga, l’uomo ha guidato in stato di ebbrezza, resistendo all’arresto e causando lesioni. L’indagine ha portato alla sua cattura, con l’accusa di resistenza, lesioni e guida in stato di ebbrezza. L’episodio ha coinvolto anche le forze dell’ordine, intervenute per bloccare il veicolo in fuga.

Un uomo di 54 anni di origini rumene è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e guida in stato di ebbrezza dopo un inseguimento notturno tra Scanzano Jonico e Matera. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha agito in collaborazione con il Commissariato di P.S. di Policoro, nell’ambito di controlli straordinari sul territorio. L’inseguimento e la fuga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in tarda serata, quando una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine “Basilicata” e personale del Commissariato di P.S. Policoro erano impegnati in servizi di controllo nel centro abitato di Scanzano Jonico.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matera, la fuga folle in auto di un 54enne ubriaco: l'epilogo dell'inseguimento

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