Centro Studi Puccini Si celebrano i trent’anni

Notizia in breve

Il Centro Studi Giacomo Puccini festeggia i trent’anni con un programma di eventi dedicati alla ricerca e alla divulgazione. La celebrazione comprende iniziative di vario genere che coinvolgono pubblico e appassionati. La manifestazione si svolge nel corso di tutto l’anno, con appuntamenti programmati in diverse date. Non sono stati comunicati dettagli specifici sugli eventi o le location. La ricorrenza segna tre decenni di attività nel campo dello studio e della promozione del compositore.