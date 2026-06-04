Centro Studi Puccini Si celebrano i trent’anni
Il Centro Studi Giacomo Puccini festeggia i trent’anni con un programma di eventi dedicati alla ricerca e alla divulgazione. La celebrazione comprende iniziative di vario genere che coinvolgono pubblico e appassionati. La manifestazione si svolge nel corso di tutto l’anno, con appuntamenti programmati in diverse date. Non sono stati comunicati dettagli specifici sugli eventi o le location. La ricorrenza segna tre decenni di attività nel campo dello studio e della promozione del compositore.
Tutto pronto per il fitto programma di eventi con cui il Centro Studi Giacomo Puccini celebra tre decenni di ricerca, divulgazione e internazionalità. Il sipario si alza oggi alle 17, all’Auditorium Simonetta Puccini di Torre del Lago con la presentazione del volume di Michele Girardi Giacomo Puccini. Tra fin de siècle e modernità. L’attenzione si sposterà poi a Lucca alle ore 21, all’Auditorium del Suffragio (Conservatorio “Luigi Boccherini”) per un evento straordinario curato dall’Associazione Musicale Lucchese. Il pianista Simone Soldati eseguirà l’integrale delle Composizioni per pianoforte di Giacomo Puccini. Un viaggio intimo “dietro... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Temi più discussi: Trent’anni di Centro studi. L’opera di Puccini attraverso i secoli; Il Centro studi Giacomo Puccini celebra i suoi trent’anni di attività: tre giorni di eventi in omaggio al compositore; Centro Studi Giacomo Puccini, fitto programma di eventi per festeggiare i trent’anni; Centro studi Giacomo Puccini: tre giornate per celebrare 30 anni di ricerca, divulgazione e internazionalità.
Oggi mercoledì 20 maggio la biblioteca del Centro studi Giacomo Puccini resterà chiusa al pubblico. Ci scusiamo per eventuali disagi. facebook
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