Trent’anni di Centro Studi La memoria del Maestro conservata in mani sicure
Il Centro Studi “Giacomo Puccini” di Lucca compie trent’anni. La memoria del compositore è custodita in un edificio storico, con libri, manoscritti e documenti originali esposti in sale dedicate. Sono state organizzate mostre e conferenze per celebrare questa ricorrenza, attirando appassionati e studiosi. La struttura è gestita da un team di esperti che si occupa della conservazione e della valorizzazione del patrimonio pucciniano.
di Maurizio Guccione LUCCA È una bella storia quella del Centro Studi “Giacomo Puccini” di Lucca. Una di quelle che nasce dalla passione autentica per la cultura musicale pucciniana che si interfaccia, certo, con i luoghi del Maestro ma che appartiene al mondo; e non transita dal protagonismo, non dall’interesse venale, né dal desiderio di apparire. Ha preso forma da quella intuizione sbocciata trent’anni fa, incamminandosi in un viaggio paziente e coerente, maturato grazie agli obiettivi che si erano dati i fondatori ispirandosi a tre pilastri: ricerca scientifica, crescita culturale, divulgazione. Ne parliamo con la Presidente, la musicologa professoressa Gabriella Biagi Ravenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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