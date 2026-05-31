Trent’anni di Centro Studi La memoria del Maestro conservata in mani sicure

Notizia in breve

Il Centro Studi “Giacomo Puccini” di Lucca compie trent’anni. La memoria del compositore è custodita in un edificio storico, con libri, manoscritti e documenti originali esposti in sale dedicate. Sono state organizzate mostre e conferenze per celebrare questa ricorrenza, attirando appassionati e studiosi. La struttura è gestita da un team di esperti che si occupa della conservazione e della valorizzazione del patrimonio pucciniano.