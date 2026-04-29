Dopo trent'anni, le forze dell’ordine hanno effettuato uno sgombero all’alba presso lo stabile conosciuto come “L38” o “Laurentinokkupato”, situato nel quartiere Laurentino 38 di Roma. Si tratta di un centro sociale occupato, che da tempo era oggetto di interventi da parte delle autorità. L’operazione fa parte di una serie di azioni di sgombero portate avanti dal Viminale.

Proseguono gli sgomberi da parte del Viminale e ieri all'alba le forze dell'ordine si sono recate presso lo 38 Squat (o Laurentinokkupato), un centro sociale occupato, nato a Roma, nel quartiere popolare Laurentino 38. È stata un'occupazione lunga, iniziata nel 1991, in un edificio Ater che si sviluppa su 4 piani. Uno squat che al suo interno ha appartamenti ma anche vere e proprie attività con le quali, come spiegano loro stessi, hanno finanziato la ristrutturazione. In particolare una birreria e i tanti concerti che in questi anni si sono susseguiti. Ma all'interno trovano spazio anche una palestra, un'erboristeria, una sala giochi e una sala prove, solo per citarne alcuni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il blitz a Roma dopo trent'anni: sgomberato "L38", centro sociale rosso

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