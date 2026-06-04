Centro storico sorvegliato Quindici nuove telecamere Ecco la mappa delle strade
Nel centro storico di Poggibonsi sono state installate quindici nuove telecamere di sorveglianza. L’amministrazione comunale ha annunciato che queste rappresentano l’ultima fase di potenziamento del sistema di videosorveglianza integrato. La mappa delle strade interessate mostra le posizioni precise delle telecamere, che sono ora operative e monitorano le zone centrali della città. La misura mira a rafforzare la sicurezza e il controllo delle aree più frequentate.
Attive a Poggibonsi le quindici nuove telecamere del centro storico. Rappresentano, si spiega dall’amministrazione comunale, l’ultima fase del percorso di potenziamento del sistema integrato di videosorveglianza. Un progetto all’insegna della sicurezza che va avanti da oltre un decennio. Con le nuove telecamere installate in centro storico di Poggibonsi salgono complessivamente a 200 gli ‘occhi elettronici’ presenti sul territorio a coprire un totale di quaranta aree di ripresa. Nel 2014, all’inizio del percorso mirato a dotare i quartieri degli appositi strumenti, le telecamere sul territorio poggibonsese erano in tutto 35. Venendo all’oggi, con l’apposizione della specifica cartellonistica i nuovi elementi dedicati alla sorveglianza sono entrati in funzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Never Celebrate Too Soon! Bomb Defusal Success Turns Into Disaster, Timer Accelerates Suddenly!
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