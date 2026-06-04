centro storico sorvegliato quindici nuove telecamere ecco la mappa delle strade

Notizia in breve

Nel centro storico di Poggibonsi sono state installate quindici nuove telecamere di sorveglianza. L’amministrazione comunale ha annunciato che queste rappresentano l’ultima fase di potenziamento del sistema di videosorveglianza integrato. La mappa delle strade interessate mostra le posizioni precise delle telecamere, che sono ora operative e monitorano le zone centrali della città. La misura mira a rafforzare la sicurezza e il controllo delle aree più frequentate.