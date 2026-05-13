Rete elettrica previsti lavori in centro storico | la mappa delle zone interessate | Non usate gli ascensori
Giovedì, E-Distribuzione, società del Gruppo Enel responsabile della rete elettrica di media e bassa tensione, realizzerà un intervento di rinnovamento tecnologico presso una cabina elettrica nel centro storico della città. Durante i lavori, verranno interessate alcune zone della zona antica e si consiglia di evitare l’uso degli ascensori. La mappa delle aree coinvolte indica le vie interessate dall’intervento.
E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, effettuerà giovedì un intervento di rinnovamento tecnologico presso la cabina elettrica che alimenta parte del centro storico della città. I lavori rientrano nell’ambito del piano di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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