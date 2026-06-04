Il centro di San Mauro Pascoli è stato chiuso temporaneamente al traffico per la posa di fioriere e di un palco, parte dei lavori di riqualificazione delle piazze Mazzini e Battaglini. Le strade sono state interdette alla circolazione durante le operazioni, che hanno coinvolto l’allestimento di arredi urbani e strutture temporanee. La zona è rimasta isolata fino al completamento degli interventi, che sono stati annunciati come conclusi.

A San Mauro Pascoli sono terminati i lavori del primo progetto nelle piazze del centro storico. Intervento che rientra nel progetto di riqualificazione delle piazze Mazzini e Battaglini. Raffaele Bernabini presidente di Confcommercio si è dichiarato assolutamente contrario e ha aggiunto: "Concordiamo sul fatto che la situazione dei parcheggi selvaggi a ridosso della fontana e del bar nella piazza era deprecabile, ma non si tratta di una ragione sufficiente metterci le nuove infrastrutture come fioriere e palco. Un centro imprigionato non serve a nessuno, a chi ci va e a chi ci lavora. Anche perchè questa chiusura comporta una deviazione di tutto il traffico da via Tosi verso la piazza a est con un congestionamento della viabilità anche perchè vicino ci sono la scuola elementare Montessori e la scuola materna L’Usignolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Centro imprigionato da fioriere e palco"

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