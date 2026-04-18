Nella notte tra giovedì e venerdì, nel centro storico della città, sono stati danneggiati e distrutti due vasi di grandi dimensioni posizionati all'ingresso di via Atenea dai commercianti per abbellire il percorso pedonale. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per individuare i responsabili di questi atti vandalici. Nessuno è stato ancora identificato e il danno riguarda anche alcune fioriere presenti nell'area.

Atti vandalici nella notte tra giovedì e venerdì nel centro della città. Ignoti hanno danneggiato e distrutto due vasi di grandi dimensioni collocati dai commercianti all'ingresso di via Atenea per abbellire il percorso pedonale.Uno dei vasi è stato portato lungo la vicina Salita Madonna degli.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Si parla di: Vasi e fioriere distrutti nel centro storico: indagini in corso.

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