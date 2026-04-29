Sedute fioriere e cestini | completati i lavori di riqualificazione in pieno centro

A Lecce, in via Trinchese, sono stati completati i lavori di riqualificazione che prevedevano la ristrutturazione della pavimentazione e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Attualmente, si stanno installando arredi urbani come sedute, fioriere e cestini portarifiuti, in modo da rendere più funzionale e decorativo il centro. I lavori si sono svolti nel pieno rispetto del cronoprogramma e sono finalizzati a migliorare la fruibilità della zona.

LECCE – Sono in corso in via Trinchese i lavori di posizionamento degli arredi – sedute, fioriere, cestini portarifiuti – a completamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione e abbattimento delle barriere architettoniche.Il progetto è stato finanziato con 600mila euro circa.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Completati i lavori di riqualificazione della stazione Salerno Irno Centro agroalimentare di Salerno: affidati i lavori per la riqualificazione e l'efficientamentoL'obiettivo è ammodernare e riqualificare il centro agroalimentare di Salerno, con la configurazione e attivazione di un sistema integrato di...