Centro balneare della Polizia a Maccarese stagione 2026 | modalità di accesso prenotazioni e tariffe

La Questura di Roma ha reso note le modalità di accesso, le tariffe e le prenotazioni per il Centro balneare della Polizia di Stato a Maccarese per l’estate 2026. La circolare specifica i requisiti per l’ingresso e le procedure da seguire. Sono stati definiti i costi per i servizi offerti e le modalità di prenotazione per i vari utenti. Le informazioni sono state pubblicate il 4 giugno 2026.

Fiumicino, 4 giugno 2026 – La Questura di Roma ha diramato la circolare con le modalità di accesso e i costi per la fruizione dei servizi del Centro Balneare della Polizia di Stato di Maccarese per la stagione estiva 2026. Possono accedere alla struttura il personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno avente titolo, i familiari conviventi e le altre categorie previste dalla circolare. Prenotazioni online I possessori della tessera “Dipendente” rilasciata dal Centro Balneare potranno effettuare la prenotazione online delle attrezzature. La prenotazione sarà possibile fino a 48 ore prima della data prescelta, con un massimo di un ombrellone e due lettini per prenotazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spiagge di Manfredonia nel totale abbandono a pochi giorni dall’avvio della stagione balneare 2026A pochi giorni dall'inizio della stagione balneare 2026, le spiagge di Manfredonia si trovano in uno stato di completo abbandono.

Aperte le spiagge della Caravella: nella baia di Sistiana parte la stagione balneareVenerdì 15 maggio sono state aperte le spiagge della Caravella nella baia di Sistiana, segnando l'inizio della stagione balneare 2026.

Temi più discussi: Apertura Centro Balneare della Polizia di Stato di Calambrone – Pisa. Stagione Estiva 2026 - Polizia di Stato; Centro balneare della Polizia di Stato Maccarese - Stagione estiva 2026. Modalità e costi per la fruizione dei servizi.; CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO DI MACCARESE: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PER LA STAGIONE ESTIVA 2026; Centro Balneare della Polizia di Stato di Copanello di Stalettì - apertura stagione 2026 - Polizia di Stato.

Lavori di manutenzione straordinaria sulle tubazioni di scarico del Centro balneare della Polizia di Stato di MaccareseSegreteria del Dipartimento D. C. dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale D. C. per i Servizi di Ragioneria Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione forze di Polizia D. C. poliziadistato.it

Progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico del Centro Sportivo di Tor di Quinto nonché alla diagnosi energetica per il Centro balneare di San ...Segreteria del Dipartimento D. C. dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale D. C. per i Servizi di Ragioneria Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione forze di Polizia D. C. poliziadistato.it