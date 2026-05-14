Aperte le spiagge della Caravella | nella baia di Sistiana parte la stagione balneare

Venerdì 15 maggio sono state aperte le spiagge della Caravella nella baia di Sistiana, segnando l'inizio della stagione balneare 2026. L'apertura è prevista condizionatamente alle condizioni atmosferiche e riguarda sia le aree di accesso al mare che i servizi offerti, che vengono curati e mantenuti per accogliere i visitatori. La baia si presenta come una meta ideale per chi cerca mare, natura e tranquillità.

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