Aperte le spiagge della Caravella | nella baia di Sistiana parte la stagione balneare
Venerdì 15 maggio sono state aperte le spiagge della Caravella nella baia di Sistiana, segnando l'inizio della stagione balneare 2026. L'apertura è prevista condizionatamente alle condizioni atmosferiche e riguarda sia le aree di accesso al mare che i servizi offerti, che vengono curati e mantenuti per accogliere i visitatori. La baia si presenta come una meta ideale per chi cerca mare, natura e tranquillità.
Venerdì 15 maggio al parco Caravella (condizioni atmosferiche permettendo) inizia la stagione balneare 2026, con l’apertura delle spiagge e dei servizi nella tradizionale e curata offerta, dedicata a chi ama il mare, la natura e la tranquillità nella splendida cornice della baia di Sistiana. Le.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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Dal 24 al 26 aprile ti aspettiamo alla Caravella, in Baia di Sistiana, per tre giorni di relax al mare immerso nella natura della costiera triestina. Chiosco bar aperto Parcheggio gratuito Sono aperte le richieste di informazioni per gli abbonamenti alla stagion - Facebook facebook
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