A pochi giorni dall'inizio della stagione balneare 2026, le spiagge di Manfredonia si trovano in uno stato di completo abbandono. Le aree sono vuote e prive di servizi attivi, con poche persone presenti lungo la costa. Non sono stati segnalati interventi di pulizia o manutenzione recenti, e molte zone risultano trascurate. La situazione desta preoccupazione tra i residenti e i visitatori che si aspettavano un diverso livello di cura per l'inizio della stagione.

Cumuli di rifiuti, plastica, legname, materiale ingombrante, detriti e residui trasportati dal mare occupano interi tratti di litorale. Una situazione indegna per una città che dovrebbe prepararsi ad accogliere cittadini, famiglie e turisti e che invece offre uno scenario desolante, offensivo per il territorio e per chi lo vive quotidianamente. Ciò che rende ancora più grave questa situazione è il fatto che l’ordinanza regionale sulla balneazione prevede l’avvio della stagione balneare 2026 a partire dal 23 maggio. Mancano quindi pochi giorni all’inizio ufficiale della stagione e le spiagge appaiono completamente abbandonate, senza alcun intervento concreto di pulizia, bonifica e ripristino del decoro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Spiagge di Manfredonia nel totale abbandono a pochi giorni dall’avvio della stagione balneare 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Stagione balneare 2026: ecco il mare promosso dall'Arpac, la mappa nel salernitanoE' stata diffusa nei giorni scorsi la nuova classificazione dei tratti di costa balneabili in Campania: la Costiera Amalfitana e il Cilento...

Stagione balneare 2026, cosa si può fare (e cosa no) sulle spiagge di RomaAnche se la stagione balneare partirà, ufficialmente, il prossimo 10 maggio, nella giornata della Festa dei Lavoratori migliaia di romani hanno...

Argomenti più discussi: ANGELO MANFREDONIA Manfredonia, un grande angelo sugli scogli a protezione della città: l’idea dell’ing. De Meo; Manfredonia Experience, il press tour che racconta il Gargano; Il festival di teatro delle scuole Con gli Occhi Aperti festeggia i suoi diciott’anni e ritorna fra le comunità di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta; Mons. Michele Castoro, il pastore che ha fatto del servizio una testimonianza di fede.

Cartolina dal #Gargano #Manfredonia radio_manfredonia_centro x.com