A Pesaro si è tenuto un incontro tra esperti e amministratori locali per discutere della crisi dei centri storici. Durante il vertice sono state analizzate possibili soluzioni, come l’introduzione di nuovi modelli di affitto per le botteghe storiche. Sono state anche valutate strategie per contrastare la desertificazione urbana, con l’obiettivo di riqualificare le aree centrali e favorire il commercio locale.

Come possono i nuovi modelli di affitto salvare le botteghe storiche?. Quali strategie utilizzeranno gli esperti per fermare la desertificazione urbana?. Perché la chiusura dei negozi di vicinato abbassa il valore immobiliare?. Chi deciderà l'equilibrio tra mercato immobiliare e anima dei borghi?.? In Breve Partecipano Giorgio Spaziani Testa, Fabrizio Segalerba, Paolo Giabardo e Agnese Trufelli.. Alessandro Ligurgo analizza le criticità delle attività di vicinato a Pesaro-Urbino.. L'evento si svolge domani presso l'Excelsior Hotel di Pesaro dalle ore 9.. La desertificazione commerciale incide su sicurezza, decoro e valore degli immobili urbani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Centri storici in crisi: il vertice a Pesaro per rilanciarli

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