Centri massaggi hot e l' ombra delle baby squillo | parla la ' complice' dei segreti dei vip

Una donna alta e bionda, con un portamento elegante e labbra carnose, si è resa nota come una presunta collaboratrice di centri massaggi hot coinvolti in attività illecite legate a baby squillo. La sua identità non è stata divulgata, ma è stata coinvolta in indagini che riguardano alcuni vip. La donna ha fornito dettagli sui locali e sui servizi offerti, rivelando aspetti nascosti di un giro di affari illegali. Le autorità stanno approfondendo le sue dichiarazioni nell’ambito di un’indagine in corso.

Alta e bionda, è difficile non notarla. Portamento elegante e labbra carnose, il suo segreto però è invisibile al primo sguardo. Sta nelle mani, soffici e affusolate, guidate da oltre 15 anni di pratica, e allenate quasi quotidianamente in palestra. È italiana la massaggiatrice che accetta di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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