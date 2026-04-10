Centri massaggi a luci rosse | in carcere dopo un anno i gestori delle case d' appuntamento

Dopo un anno, i gestori di alcuni centri massaggi considerati case d'appuntamento sono stati arrestati e portati in carcere. La misura restrittiva è arrivata dopo che erano stati già denunciati durante un primo intervento, con accuse di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Le autorità hanno emesso un’ordinanza di custodia cautelare a carico di una donna e di due uomini coinvolti nelle attività.

Già denunciati nel primo blitz per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, una donna e due uomini sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Una vera e propria organizzazione criminale che tesseva le fila di numerosi centri massaggi a luci rosse a Roma, ma. 🔗 Leggi su Romatoday.it Centri massaggi a luci rosse in riva al lago: sequestrati altri due locali a Desenzano del GardaDesenzano del Garda (Brescia) - Sfruttamento della prostituzione dietro la facciata di centri massaggi: la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza... Leggi anche: Centro benessere a luci rosse: massaggi con happy ending hot Temi più discussi: 70 euro per l'amore completo. Prostituzione al centro massaggi, stroncato giro d'affari milionario; Scoperto un centro massaggi a luci rosse, i clienti attirati con annunci sul web; SAN NICOLA LA STRADA - Scoperto centro massaggi hot, scatta il sequestro; Cronaca - Caserta, operazione Pasqua Sicura: arresti, denunce e un centro massaggi sequestrato. Centri massaggi a luci rosse, arrestato commercialista: trovato in possesso di 900mila euroCentomila euro nella sua cassaforte, almeno 800mila nel conto intestato a suo figlio. Tanti i ritagli di giornale sul business illecito dei centri massaggi a luci rosse: è così che gli agenti hanno ... fanpage.it Scoperto un centro massaggi a luci rosse, i clienti attirati con annunci sul webUn centro massaggi all'apparenza del tutto regolare, con insegna ben visibile e attività formalmente in linea con il settore, che secondo gli inquirenti nascondeva in realtà ... ilmattino.it VEDELAGO (TV). IN DUE MESI 600 INCONTRI HOT: SIGILLI AL CENTRO MASSAGGI Il blitz delle Fiamme Gialle a Fossalunga di Vedelago. In due mesi il centro massaggi a luci rosse avrebbe garantito circa seicento prestazioni sessuali. Al setaccio pc e cell - facebook.com facebook