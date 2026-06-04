Centri estivi 2026 ultima chiamata per i progetti | domande entro domani a mezzogiorno

Notizia in breve

Scade domani alle 12 il termine per presentare le domande relative ai centri estivi 2026. Il Comune di Messina ha aperto un avviso pubblico per l’affidamento e la gestione dei servizi socio-educativi. Le richieste devono essere inviate entro questa scadenza per partecipare ai progetti previsti per il prossimo anno. La procedura riguarda chi intende proporre un progetto legato ai centri estivi e sarà possibile consegnare le domande fino a mezzogiorno di venerdì.