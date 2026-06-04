Centri estivi 2026 ultima chiamata per i progetti | domande entro domani a mezzogiorno

Da messinatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Scade domani alle 12 il termine per presentare le domande relative ai centri estivi 2026. Il Comune di Messina ha aperto un avviso pubblico per l’affidamento e la gestione dei servizi socio-educativi. Le richieste devono essere inviate entro questa scadenza per partecipare ai progetti previsti per il prossimo anno. La procedura riguarda chi intende proporre un progetto legato ai centri estivi e sarà possibile consegnare le domande fino a mezzogiorno di venerdì.

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È ormai alle battute finali il termine per partecipare all’Avviso pubblico sui centri estivi 2026. Il Comune di Messina ricorda infatti che le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 di domani, venerdì 5 giugno 2026, per l’affidamento e la gestione dei servizi socio-educativi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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