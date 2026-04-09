Servizi estivi 2026 | Progetti educativi e centri estivi inclusivi

Questa mattina, nel Municipio, si è svolta una conferenza stampa dedicata alla presentazione dei servizi estivi del 2026 destinati ai bambini e ai ragazzi fino a 14 anni. Sono stati illustrati i progetti educativi e le iniziative di centri estivi inclusivi, con la partecipazione dell’assessora ai Servizi educativi e della vicepresidente di una fondazione. L’incontro ha fornito dettagli sulle attività previste per la prossima estate.

Sono stati presentati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa tenutasi in Municipio, le iniziative e i progetti educativi rivolti alla fascia 0–14 anni per l’estate 2026, alla presenza dell’assessora ai Servizi educativi Caterina Bonetti e della vicepresidente della Fondazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Centri estivi: domande interventi educativi per minori con disabilitàLe domande dovranno essere presentate esclusivamente online da un genitore munito di SPID dal 1° aprile alle ore 12 del 30 aprile 2026 A partire da... Iscrizioni ai centri estivi 2026, più contributi e servizi: ecco come fare domandaDa oggi, 26 marzo, sono aperti i due bandi per richiedere i contributi economici, con una novità importante: l’estensione della fascia d’età per i... CENTRI ESTIVI A CHIOGGIA - FINO A 250 EURO PER BAMBINO Temi più discussi: Contributi servizi estivi 2026; Centri Estivi 2026: il Comune apre il bando per i gestori privati e prepara il contributo per le famiglie; Manifestazione d’interesse Enti del Terzo Settore procedura di co-progettazione per l’attivazione dei centri estivi comunali per il periodo 2026- 28 destinati a bambine/i dai 3 agli 11 anni; Avviso pubblico: contributi per la frequenza ai centri estivi 2026. Voucher baby sitter e centri estivi 2026, ecco a chi spettano e come richiederliConfermato il voucher Vesta, il bonus per baby sitter e centri estivi (ma anche scuole, corsi di inglese e sport) della Regione Piemonte. Ecco quando farne domanda. money.it Servizi estivi 2026: il Comune di Bologna approva il nuovo modello organizzativo e amplia i contributi per le famiglieLa Giunta ha approvato il modello organizzativo e gestionale per i servizi estivi 2026, confermando un sistema misto e integrato di servizi offerti da soggetti privati e pubblici, con un forte ruolo d ... sassuolo2000.it https://www.comune.torino.it/novita/notizie/servizi-estivi-0-11-anni - facebook.com facebook