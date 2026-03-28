Centri estivi 2026 | dal 30 marzo al via le domande online

Dal 30 marzo sarà possibile presentare le domande online per i Centri estivi del Comune di Firenze dedicati all’estate 2026. Le iscrizioni resteranno aperte fino alla prima settimana di settembre, con le attività che si svolgeranno nel periodo estivo. La comunicazione è stata diffusa dall’amministrazione comunale, che ha annunciato l’apertura delle iscrizioni e le date di svolgimento delle attività.

Previsti cinque turni distribuiti nei diversi quartieri della città: quest’anno si potranno selezionare le sedi del quartiere di residenza o limitrofi, nel raggio di 1,5 km” Apriranno lunedì 30 marzo le iscrizioni ai Centri estivi del Comune di Firenze per l’estate 2026. Le attività andranno avanti fino alla prima settimana di settembre, “un'occasione di socializzazione, crescita e partecipazione”, come si sottolinea da Palazzo Vecchio. L'offerta è rivolta a bambine e bambini dai 3 ai 14 anni, residenti a Firenze o frequentanti scuole del territorio cittadino. Previsti cinque turni di centri estivi distribuiti nei diversi quartieri della città. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Centri estivi 2026: dal 30 marzo al via le domande online Articoli correlati Centri estivi 2026: dal 22 giugno al 11 settembreLa Segreteria di Stato per l’Istruzione ha reso pubbliche le modalità operative dei centri estivi destinati al 2026, fissando l’avvio delle attività... Iscrizioni centri estivi Milano 2026: date, turni e scadenze per le case vacanza del Comune. Il 15 marzo Open Day al Parco TrotterIl Comune di Milano apre le iscrizioni ai centri estivi e soggiorni dal 18 marzo. Aggiornamenti e notizie su Centri estivi Temi più discussi: Contributi Centri estivi 2026 da Regione Emilia-Romagna; Centri Estivi Comunali - Le magie dell'estate; Centri estivi comunali 2026: iscrizioni dal 7 aprile al 5 maggio; Open day centri estivi 2026. Bonus centri estivi 2026, chi può richiederlo e come funziona: le ipotesiL’Inps non ha ancora pubblicato il bando ufficiale per il bonus centri estivi 2026, ma possiamo già ipotizzare come e quando verrà erogato ... quifinanza.it Bologna, countdown centri estivi: domande dal 13 aprile. Tutte le informazioniConfermato il contributo comunale di 100 euro a settimana per le famiglie con Isee fino a 35 mila euro. Oltre ai centri estivi, c'è il progetto Scuole aperte e i Soggiorni estivi ... dire.it VOUCHER CENTRI ESTIVI: ULTIMI GIORNI PER FARE DOMANDA Fino alle 23:59 del 31 marzo è possibile richiedere il contributo (erogato sotto forma di voucher), che contribuirà all’abbattimento delle tariffe dei Centri Estivi Comunali Aias e/o i Centri E - facebook.com facebook