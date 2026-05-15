Una giornata di formazione sulla chitarra classica a Proxima Music

Il 15 maggio 2026, a Proxima Music si è svolta una giornata di formazione dedicata alla chitarra classica. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e appassionati che hanno potuto seguire lezioni pratiche e teoriche con insegnanti specializzati nel settore. Sono stati trattati diversi aspetti tecnici e interpretativi dello strumento, con dimostrazioni dal vivo e sessioni di esercitazione. La giornata si è conclusa con un momento di confronto tra i partecipanti e gli insegnanti.

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Arezzo, 15 maggio 2026 – Una giornata di formazione dedicata alla chitarra classica a Proxima Music. Domenica 17 maggio, a partire dalle 10.00, la scuola di musica cittadina ospiterà una masterclass a cura dei maestri Antonino Ielo e Lucia Guerra dove chitarristi di livello avanzato saranno guidati in percorsi di approfondimento di tecnica, interpretazione ed espressività musicale. Le esperienze didattiche e concertistiche maturate dai due docenti a livello internazionale verranno poste a disposizione degli allievi in lezioni individuali in cui sarà condotto un lavoro specifico su repertorio, qualità del suono, padronanza dello strumento e gestione della performance, favorendo così una reale crescita artistica e comunicativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una giornata di formazione sulla chitarra classica a Proxima Music ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Michelle Phillips and Cass Elliot | The Mamas & The Papas #shorts #short #music Sullo stesso argomento Leggi anche: Chitarra classica: masterclass a Proxima Music con Antonino Ielo e Lucia Guerra Leggi anche: Gli allievi di Proxima Music in concerto a Spazio Seme Una giornata di formazione sulla chitarra classica a Proxima MusicArezzo, 15 maggio 2026 – Una giornata di formazione dedicata alla chitarra classica a Proxima Music. Domenica 17 maggio, a partire dalle 10.00, la scuola di musica cittadina ospiterà una masterclass a ... lanazione.it Chitarra classica: masterclass a Proxima Music con Antonino Ielo e Lucia GuerraArezzo, 22 aprile 2026 – Una masterclass di chitarra classica a Proxima Music. La scuola di musica cittadina ospiterà una giornata dedicata alla specializzazione tecnica e interpretativa con lezioni ... lanazione.it