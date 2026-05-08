Si chiude stagione concertistica di Opera Prima | sul palco il duo Fanelli e Mareschi
Si conclude sabato 9 maggio l’ottava stagione concertistica di Opera Prima, con inizio alle ore 19. Sul palco si esibiranno il duo Fanelli e Mareschi. La direzione artistica è affidata a Ludovica Rana. L’evento si svolge ad Arnesano, e rappresenta l’ultimo appuntamento della rassegna musicale organizzata dall’associazione. La serata prevede un programma dedicato alla musica da camera, con esecuzioni di brani di diversi compositori.
ARNESANO - L’ottava stagione concertistica di Opera Prima, con la direzione artistica di Ludovica Rana, si chiude sabato 9 maggio (ore 19.30) con un concerto sulle atmosfere complesse e affascinanti di due voci tra le più originali del Novecento musicale, Karol Szymanowski e Dmitrij Šostakovi?. A.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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