Acaya un angolo British nel cuore del Salento

Acaya, nel Salento, si distingue per un angolo che richiama atmosfere britanniche, con campi da golf che si integrano con il paesaggio naturale della zona. Uno scatto inviato da un fotografo mostra questa fusione tra le strutture sportive e la vegetazione circostante, caratterizzata da campi verdi e vegetazione spontanea. La scena mette in evidenza come l’ambiente naturale si mescoli con le aree dedicate allo sport, creando un’immagine che combina elementi strutturali e paesaggistici.

In questo scatto inviato da Leonardo Nanna, la geometria dei campi da golf si fonde armoniosamente con la natura selvaggia del Salento. Acaya, nel territorio di Vernole, si rivela come un inaspettato angolo British incastonato nel cuore delle Cesine, dove il verde smeraldo dei fairway incontra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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