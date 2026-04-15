Rischio inquinamento e inondazione per i 15 ettari di pannelli fotovoltaici in via del Brennero

Un impianto fotovoltaico di 15 ettari lungo via del Brennero a San Giuliano Terme è tornato alla valutazione delle autorità competenti per ottenere le autorizzazioni necessarie. L’installazione proposta dall’azienda Trina Solar Iulia è stata oggetto di discussioni riguardo ai potenziali rischi di inquinamento e inondazioni nella zona. La richiesta di autorizzazione è ora in fase di esame, dopo che il progetto era stato avviato in precedenza.

"Lo sciagurato impianto fotovoltaico di 15 ettari proposto dall'azienda Trina Solar Iulia lungo via del Brennero a San Giuliano Terme è di nuovo in pista per l'autorizzazione". Aggiorna sul caso l'associazione Tutela piana di Asciano e Acquedotto Mediceo (Taam), che segue il caso già avversato.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Due nuovi impianti fotovoltaici sorgeranno a Villanova: pannelli su una superficie agricola di oltre 6 ettariIn via Bassetta stanno per sorgere due nuovi impianti di produzione di energia elettrica solare su due distinti terreni, ma vicini Si moltiplicano... Leggi anche: Castelfranco, la denuncia del PD: "Capoluogo comunale accerchiato da 250mila metri quadri di pannelli fotovoltaici" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’impatto dell’Ambiente e degli Stili di Vita nel rischio onco-ematologico; Troppi scarichi alla Gaiola: Rischio sanitario anche per ciò che mangiamo; Sezione Protezione Civile Regione Puglia: esercitazione lunedì 13 aprile a Polignano a Mare per la tutela della costa nell’ambito del progetto HANDY; Monopattini, dal 16 maggio obbligatoria anche l’assicurazione RC auto. Il report su frane e inondazioni, a Imperia a rischio un abitante su quattroImperia – Un imperiese su quattro convive con il rischio di alluvioni o frane. Sono 23.396 gli abitanti della provincia del Ponente che si trovano in una zona a rischio frane. L’11,2%. Ancora di più ... ilsecoloxix.it L’inquinamento può causare problemi di salute mentale: lo studio dell’Agenzia europea per l’AmbienteRidurre l'inquinamento non fa bene solo alla nostra salute fisica, ma anche a quella mentale, lo dice il briefing dell'Agenzia europea per l'Ambiente ... eunews.it Nave da crociera incagliata alle Fiji vicino all’isola di Cast Away – allarme inquinamento I passeggeri in salvo, il rischio è che il carburante possa disperdersi nella barriera corallina - facebook.com facebook