Centenario Giotto Bizzarrini agli Hangar Creativi ecco l' esposizione di auto storiche | il programma

Gli Hangar Creativi ospitano una mostra dedicata al centenario di Giotto Bizzarrini, ingegnere automobilistico scomparso nel maggio 2024. L'esposizione presenta auto storiche e segue l'evento organizzato nel 2022 intitolato “Il Giotto dell’Automobile”. La manifestazione celebra la figura di Bizzarrini, noto per il suo contributo nel settore automobilistico, attraverso una selezione di veicoli che evidenziano la sua attività e il suo impatto nel campo.

Anche questa volta (così come fu per l’evento “Il Giotto dell’Automobile” organizzato nel 2022) saranno ancora gli Hangar Creativi ad ospitare l’evento dedicato alla genialità dell’ingegner Giotto Bizzarrini, livornese doc scomparso nel maggio del 2024, che si è contraddistinto nel mondo per il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giotto e Didò a Città della Scienza: un anno di laboratori creativi per i più piccoliA Città della Scienza, il museo interattivo napoletano, ha organizzato un anno di laboratori dedicati ai bambini, in collaborazione con il gruppo F.

Leggi anche: Mostre, “A schiena dritta”: prorogata fino al 2 giugno l’esposizione per il centenario dell’Inpgi

Debutta sul Lago di Como la Bizzarrini Centenario Edition da 400 CVSvelata l'edizione speciale della 5300 GT Corsa Revival per i 100 anni dalla nascita del celebre ingegnere italiano Giotto Bizzarrini A cento anni dalla nascita di Giotto Bizzarrini, il marchio ... msn.com

Bizzarrini Giotto: le foto della supercar omaggioNel nome e nel ricordo di Giotto Bizzarrini. Il 1° settembre 2023 sono sono state divulgate le prime immagini ufficiali della Bizzarrini Giotto supercar omaggio disegnata da Giugiaro, omonima ... gazzetta.it