Giotto e Didò a Città della Scienza | un anno di laboratori creativi per i più piccoli

A Città della Scienza, il museo interattivo napoletano, ha organizzato un anno di laboratori dedicati ai bambini, in collaborazione con il gruppo F. Durante gli eventi, i più piccoli hanno potuto sperimentare attività creative legate alla scienza, coinvolgendo figure come Giotto e Didò. La serie di incontri mira a stimolare la curiosità e la manualità dei partecipanti attraverso esperienze pratiche e divertenti.

La creatività incontra la scienza al Museo interattivo di Città della Scienza, grazie alla collaborazione tra il centro scientifico napoletano e il gruppo F. I. L. A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini. L’iniziativa punta a sostenere l’educazione, la creatività e l’accesso alla cultura per le nuove generazioni, trasformando il laboratorio in uno spazio di scoperta e sperimentazione. I laboratori “ powered by Giotto” accompagneranno bambini, famiglie e scuole in percorsi che uniscono scienza, arte e manualità. Giotto diventa così il colore ufficiale delle attività educational di Città della Scienza, offrendo strumenti e materiali per stimolare immaginazione e apprendimento creativo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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