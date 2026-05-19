Mostre A schiena dritta | prorogata fino al 2 giugno l’esposizione per il centenario dell’Inpgi

Da ildenaro.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esposizione intitolata “A schiena dritta. Tutelare il mestiere della libertà” dedicata al centenario dell’Inpgi è stata prorogata fino al 2 giugno. L’evento, promosso e organizzato dall’istituto di previdenza, si svolge in una sede espositiva cittadina e presenta una serie di pannelli e materiali storici legati alla storia dell’Inpgi e al ruolo dei giornalisti. La mostra è visitabile tutti i giorni durante gli orari di apertura, con ingresso gratuito.

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La mostra  “A schiena dritta. Tutelare il mestiere della libertà”, promossa e organizzata dall’INPGI  (Istituto nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani) per il centenario dell’ente e patrocinata dal  Ministero della Cultura,  proroga l’apertura  fino al 2 giugno 2026, in occasione dell’ ottantesimo anniversario della nascita Repubblica  e sarà visitabile in via straordinaria  sabato 23 maggio,  anniversario della strage di Capaci. L’esposizione, inaugurata lo scorso 24 marzo dai vertici dell’Istituto, presidente  Roberto Ginex  e direttrice generale  Mimma Iorio,  insieme al sottosegretario  Lucia Borgonzoni, è in corso a Roma, negli spazi della  Fondazione “Paolo Murialdi”  (via Nizza, 35). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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