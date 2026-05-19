Mostre A schiena dritta | prorogata fino al 2 giugno l’esposizione per il centenario dell’Inpgi

L’esposizione intitolata “A schiena dritta. Tutelare il mestiere della libertà” dedicata al centenario dell’Inpgi è stata prorogata fino al 2 giugno. L’evento, promosso e organizzato dall’istituto di previdenza, si svolge in una sede espositiva cittadina e presenta una serie di pannelli e materiali storici legati alla storia dell’Inpgi e al ruolo dei giornalisti. La mostra è visitabile tutti i giorni durante gli orari di apertura, con ingresso gratuito.

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