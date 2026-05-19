Mostre A schiena dritta | prorogata fino al 2 giugno l’esposizione per il centenario dell’Inpgi
L’esposizione intitolata “A schiena dritta. Tutelare il mestiere della libertà” dedicata al centenario dell’Inpgi è stata prorogata fino al 2 giugno. L’evento, promosso e organizzato dall’istituto di previdenza, si svolge in una sede espositiva cittadina e presenta una serie di pannelli e materiali storici legati alla storia dell’Inpgi e al ruolo dei giornalisti. La mostra è visitabile tutti i giorni durante gli orari di apertura, con ingresso gratuito.
La mostra “A schiena dritta. Tutelare il mestiere della libertà”, promossa e organizzata dall’INPGI (Istituto nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani) per il centenario dell’ente e patrocinata dal Ministero della Cultura, proroga l’apertura fino al 2 giugno 2026, in occasione dell’ ottantesimo anniversario della nascita Repubblica e sarà visitabile in via straordinaria sabato 23 maggio, anniversario della strage di Capaci. L’esposizione, inaugurata lo scorso 24 marzo dai vertici dell’Istituto, presidente Roberto Ginex e direttrice generale Mimma Iorio, insieme al sottosegretario Lucia Borgonzoni, è in corso a Roma, negli spazi della Fondazione “Paolo Murialdi” (via Nizza, 35). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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