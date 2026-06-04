Cena piacevole di socializzazione e nuove conoscenze

Da milanotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una cena di socializzazione e nuove conoscenze si terrà questa sera, rivolta a chi desidera uscire dalla routine e incontrare persone. L’evento prevede un’atmosfera rilassata e accogliente, con chiacchiere tra partecipanti in un ambiente curato. È prevista la partecipazione di persone interessate a condividere un momento di relax, senza scopi specifici, in un contesto informale. L’iniziativa si rivolge a chi cerca di ampliare la propria cerchia sociale attraverso incontri conviviali.

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Buongiorno, community di Oj Eventi Single! Se avete voglia di uscire, staccare dalla routine e conoscere persone nuove, questa è l’occasione giusta per voi!Vi aspetta una cena in compagnia, tra chiacchiere, relax e nuove connessioni, in un ambiente accogliente e curato. L’appuntamento è alle 20. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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