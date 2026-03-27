aperitivo di primavera con nuove conoscenze a sesto fiorentino

A Sesto Fiorentino si è svolto un aperitivo di primavera organizzato da Oj Eventi Single, dedicato a chi desidera incontrare nuove persone e uscire dalla routine quotidiana. L'evento ha visto la partecipazione di diversi individui interessati a conoscere altri singoli, creando un momento di convivialità e scambio tra i presenti. La serata è stata caratterizzata da incontri informali e conversazioni tra i partecipanti.

?? Buongiorno, community di Oj Eventi Single! State pensando da un po' che avreste voglia di uscire, fare nuove amicizie per cambiare la routine e avere nuovi stimoli??? Abbiamo l'occasione che fa per voi! Un aperitivo in compagnia di persone nuove che hanno voglia di conoscersi e di trascorrere qualche ora in relax, lontano dallo stress. Che aspettate? Prenotate il vostro aperitivo all'insegna della spensieratezza!Importantissimo??Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211. Il locale NON è l'organizzatore dell'evento, ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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