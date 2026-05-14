Pranzo armonioso di socializzazione e nuove conoscenze a Bari

Da baritoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari si è svolto un incontro pensato per chi cerca di uscire dalla routine e trascorrere del tempo in compagnia. L'evento, organizzato da Oj Eventi Single, ha offerto uno spazio informale e tranquillo dove partecipanti di diverse età hanno potuto socializzare e fare nuove conoscenze. Durante il pranzo, i presenti hanno condiviso momenti di conversazione e relax, creando un’occasione di incontro in un ambiente accogliente e senza formalità.

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Un nuovo appuntamento dedicato a chi desidera uscire dalla routine, trascorrere una giornata in compagnia e conoscere persone nuove in un contesto rilassato e accogliente come propone Oj Eventi Single.L’evento si svolgerà alle ore 13:30 presso Le Finestre sul Mare, ristorante pizzeria affacciato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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