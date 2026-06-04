Cefpas come la Corte dei miracoli | politica incarichi e appalti nel mirino della Procura
La Procura della Repubblica di Caltanissetta ha notificato l'invito a comparire per interrogatorio preventivo a sette persone coinvolte nell'operazione "Corte dei miracoli", un'inchiesta che riguarda presunte irregolarità nella gestione del Cefpas, il Centro per la formazione permanente e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Cefpas come la Corte dei miracoli: politica, incarichi e appalti nel mirino della Procura ift.tt/Uuc31Hh ift.tt/cFAEILJ x.com
04.06.2026 (1272) Corruzione al Cefpas, 8 indagati: chiesto arresto del deputato Gallo e del direttore Asp Capodieci Una richiesta di applicazione di custodia cautelare è stata avanzata dalla Procura di Caltanissetta nei confronti di Riccardo Gallo Afflitto, depu facebook