La Procura della Repubblica di Caltanissetta ha notificato l'invito a comparire per interrogatorio preventivo a sette persone coinvolte nell'operazione "Corte dei miracoli", un'inchiesta che riguarda presunte irregolarità nella gestione del Cefpas, il Centro per la formazione permanente e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Cefpas come la Corte dei miracoli: politica, incarichi e appalti nel mirino della Procura ift.tt/Uuc31Hh ift.tt/cFAEILJ x.com