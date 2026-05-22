Perquisizione all’Eliseo | Macron resiste ma poi cede Gli appalti per il Pantheon nel mirino della procura

La procura finanziaria francese ha effettuato giovedì una perquisizione all’interno dell’Eliseo, nel quadro delle indagini sulla gestione degli appalti relativi alle cerimonie di inumazione al Pantheon di Parigi. Inizialmente, i funzionari hanno resistito all’accesso, ma successivamente hanno autorizzato le operazioni. L’indagine riguarda i processi di assegnazione di contratti pubblici per le cerimonie commemorative e coinvolge aspetti legati alla trasparenza e alla regolarità delle procedure amministrative.

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La procura finanziaria francese ha condotto una perquisizione giovedì all’Eliseo, nell’ambito delle indagini sull’assegnazione delle cerimonie d’inumazione al Pantheon di Parigi. L’ultima ispezione risale al 2018, per il caso Benalla, durante il primo mandato di Emmanuel Macron. Quanto all’ultima inchiesta, il Palazzo presidenziale ha respinto gli investigatori finanziari il 14 aprile, invocando «l’inviolabilità» della sede. Dopo essere stato contattato dall’ Afp, l’Eliseo ha rifiutato di rilasciare commenti immediati. Secondo l’articolo 67 della Costituzione francese, il presidente della Repubblica, nel corso del suo mandato, non può essere chiamato a testimoniare dinanzi ad alcun tribunale o autorità amministrativa francese, né può essere oggetto di azioni legali, indagini, inchieste o procedimenti giudiziari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Perquisizione all’Eliseo: Macron resiste, ma poi cede. Gli appalti per il Pantheon nel mirino della procura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inchiesta arbitri, tutti gli uomini nel mirino della Procura di MilanoL’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano è un romanzo di cui si conoscono al momento soltanto poche pagine, nemmeno... Iran, Macron riceve Meloni e gli altri leader all'EliseoEmmanuel Macron riceve Giorgia Meloni e gli altri leader riuniti all’Eliseo per un vertice sullo Stretto di Hormuz, una rotta fondamentale per il... Francia, l'ex premier Gabriel Attal si candida all'Eliseo dopo la lite con MacronParte da Mur-de-Barrez, un villaggio di 700 anime nell'Aveyron, la candidatura alle presidenziali del 2026 di Gabriel Attal. L'ex primo ... iltempo.it La coerenza non abita all'Eliseo di MacronEmmanuel Macron forse ha preso troppi schiaffi dalla nonna e ora è un po' stordito. Non si spiega altrimenti il suo comportamento: invita Giorgia Meloni a restare a casa propria, a non ficcare il ... ilgiornale.it