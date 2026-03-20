L’Italia all’Onu vota arcobaleno | il genere non è solo uomini e donne

In occasione di un voto all’Onu, l’Italia ha sostenuto un documento che riconosce il genere come qualcosa di più complesso rispetto alla semplice distinzione tra uomini e donne. Il testo, approvato, influenzerà le politiche e il linguaggio ufficiale in ambito internazionale. La decisione ha suscitato proteste da parte di gruppi contrari, in particolare di associazioni che difendono la definizione biologica tradizionale del genere.

L’Italia affossa la definizione biologica di genere. Non è bastata la petizione organizzata online per ottenere il risultato sperato da Pro Vita & Famiglia. Anche il nostro Paese ha votato sì all’Onu sull’ideologia gender e ora Antonio Brandi, presidente dell’associazione, chiede che il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva la diretta responsabilità di indicare le linee guida alla delegazione italiana in Commissione, chiarisca il perché di quel voto. Come spiega Brandi, infatti, «l’Italia ha vergognosamente votato sì alla proposta del Belgio di non intervenire, quindi de facto per boicottare e affossare, su un’altra proposta,... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Italia all’Onu vota «arcobaleno»: il genere non è solo uomini e donne Articoli correlati Donne anche i trans, all’Onu l’Italia vota a favore – Protesta PvfAntonio Brandi, presidente dell’associazione Pro Vita & Famiglia, ci invia la seguente lettera aperta sulla votazione italiana all’Onu sulle... Le donne in Italia hanno livelli di istruzione più elevate rispetto agli uomini, ma è undicesima nel divario di genereLa riduzione del divario di genere a livello globale procede lentamente: resta ancora da colmare il 31,3% delle differenze. Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'Italia all'Onu vota arcobaleno il... Temi più discussi: l’ambasciatore marrapodi all’onu: italia sempre più impegnata nel contrasto alla violenza di genere - Aise.it; CSW70: l’Italia punta i riflettori sul caffe’, una Giornata Internazionale in ottobre; Voto storico all’ONU: USA chiedono di blindare il concetto di ‘genere’. Da che parte sta l’Italia?; Il fact-checking di Meloni sull’Iran e il Consiglio europeo. Donne anche i trans, all’Onu l’Italia vota a favore – Protesta PvfLa prossima settimana il voto sull'ideologia gender - Il ministro Tajani può ordinare alla delegazione italiana di votare contro - ... romadailynews.it Voto corale: l'Italia è nel Consiglio di sicurezza OnuNEW YORK - L'Italia entrerà dal prossimo primo gennaio nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come membro non permanente. L'Assemblea generale dell'Onu ha votato l'ingresso del nostro Paese ... lagazzettadelmezzogiorno.it I calciatori convocati dall’Italia per i playoff di qualificazione ai Mondiali x.com Eurosport Italia added a new photo — in... - Eurosport Italia - facebook.com facebook