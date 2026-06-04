C' è una intesa tra Israele e Libano per la fine della guerra

Da today.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Israele e Libano hanno concordato di riprendere i colloqui politici e di sicurezza nella settimana del 22 giugno, con l’obiettivo di raggiungere un accordo globale. La ripresa dei negoziati mira a favorire l’attuazione di un cessate il fuoco, che dipende dalla cessazione completa degli attacchi di Hezbollah e dallo spostamento di tutte le forze coinvolte. La discussione si svolgerà con l’intento di trovare una soluzione condivisa alla crisi in corso.

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Israele e Libano "hanno concordato di riprendere i colloqui politici e di sicurezza nella settimana del 22 giugno, al fine di raggiungere un accordo globale" per "l'attuazione di un cessate il fuoco", subordinato alla "cessazione completa" degli attacchi di Hezbollah e all'allontanamento di tutti. 🔗 Leggi su Today.it

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