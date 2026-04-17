È stata annunciata una tregua di dieci giorni tra Israele e Libano, con un accordo definito dall'ex presidente degli Stati Uniti. La notizia è arrivata ufficialmente, anche se permangono incertezze sulla possibilità che l'intesa venga rispettata nel tempo. La situazione tra le due parti rimane caratterizzata da una forte tensione, mentre le operazioni militari continuano nel rispetto dell'accordo temporaneo.

Tregua tra Israele e Libano, Trump annuncia il cessate il fuoco ma resta alta la tensione nell’area. È entrata in vigore la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano, annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha definito l’intesa un nuovo passo nel suo impegno per la risoluzione dei conflitti internazionali. Secondo quanto riportato, il cessate il fuoco sarebbe scattato alle 23 ora italiana, dopo una fase di intensi contatti diplomatici e un incontro a Washington tra rappresentanti delle parti, descritto come il primo dopo decenni. Trump ha affermato di sperare che Hezbollah “ si comporti bene durante questo importante periodo di tempo”, sottolineando come l’accordo rientri in una più ampia strategia di mediazione internazionale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Scatta la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano: Trump annuncia l’intesa, restano dubbi sulla tenuta

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