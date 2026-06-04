L’attore americano è stato avvistato a Sirmione, nel cuore del Lago di Garda. Ha trascorso alcuni giorni in Italia, scegliendo questa località per la sua vacanza. La sua presenza è stata notata dai passanti, che lo hanno riconosciuto mentre passeggiava lungo le strade del centro storico. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e non sono stati segnalati altri dettagli sulla sua visita.

Breve tappa in Italia per Brad Pitt. L’attore americano ha scelto il Lago di Garda per trascorrere qualche giorno di vacanza. Secondo quanto riferisce il quotidiano Bresciaoggi, la star di Hollywood è stata avvistata in una cantiere navale della zona, la Nautica Bisoli di Sirmione. “E’ stata una grandissima sorpresa – ha confermato al quotidiano la proprietaria Roberta Bisoli – alcuni turisti lo hanno riconosciuto e lui, con grande disponibilità, si è prestato per fare una foto”. Pitt sarebbe rimasto sul lago di Garda solo per qualche giorno in occasione di una pausa per le riprese del film ‘The Riders’ di cui è produttore. Il film diretto da Edward Berger è in fase di realizzazione in Europa, tra Amsterdam, Atene e Parigi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Brad Pitt avvistato a Sirmione, l’attore in vacanza sul lago di Garda

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