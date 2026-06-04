Cau Vignali | Spesi 115 milioni ma accessi invariati Parma la peggiore in regione per costo a prestazione

Da parmatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Centri di Accoglienza e Urgenza (CAU) sono stati finanziati con 115,7 milioni di euro, ma i dati mostrano che gli accessi sono rimasti invariati. A Parma, la pressione sulle strutture di emergenza, compresi Pronto Soccorso e CAU, è rimasta pari a quella pre-pandemia, nonostante i costi siano aumentati di 7,7 milioni per l’attivazione e la gestione di quattro CAU nel 2023.

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“I CAU sono costati 115,7 milioni di euro ma non hanno ottenuto i risultati attesi. A Parma la pressione sulle strutture di emergenza-urgenza (Pronto Soccorso + CAU) è uguale a quella dei livelli precovid con costi aumentati di 7,7 milioni per l’attivazione e gestione di 4 CAU tra il 2023 e il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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