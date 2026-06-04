Il produttore cinese di batterie ha annunciato che entro il 2026 lancerà sul mercato batterie al sodio a basso costo. La conferma arriva dopo le anticipazioni di gennaio. Le nuove batterie saranno più economiche rispetto a quelle agli ioni di litio e potrebbero rivoluzionare il settore. La produzione di massa è prevista per il prossimo anno, senza dettagli sui modelli o capacità specifiche. La notizia riguarda principalmente il settore delle auto elettriche e delle energie rinnovabili.

A fine gennaio 2026 Catl aveva annunciato l'avvio della produzione di accumulatori al sodio per il mercato EV. Adesso il primo produttore al mondo di batterie per auto elettriche, nel corso del Equipment Power Forum 2026 di Pechino, ha ribadito tramite il suo direttore scientifico Wu Kai che l'azienda cinese avrà diversi prodotti di questo tipo in produzione di massa quest'anno. La caratteristica principale delle batterie al sodio è la loro economicità, ma Catl sta lavorando anche sulla densità energetica, in modo da permettere almeno 600 chilometri di autonomia con una carica. Le batterie al sodio non sono molto complesse da realizzare, ma per ottenere buoni risultati e costi competitivi la tecnologia va industrializzata su larga scala. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Catl conferma: batterie al sodio super economiche in arrivo nel 2026

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SODIUM TAKEOVER! CATL Confirms Mass Deployment of Sodium Batteries for EVs

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