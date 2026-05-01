Un'azienda produttrice di batterie ha annunciato che fornirà a un cliente industriale 60 gigawattora di batterie agli ioni di sodio in tre anni. Si tratta della quantità più grande mai consegnata fino ad ora in questo settore. La produzione di massa di batterie agli ioni di sodio rappresenta un passo importante per questa tecnologia, che sta guadagnando attenzione come alternativa alle batterie agli ioni di litio.

Stretta di mano tra Catl e Hyperstrong sulle batterie agli ioni di sodio. La collaborazione tra le due aziende cinesi prevede che Catl fornisca a Hyperstrong 60 GWh di batterie agli ioni di sodio in tre anni, per il più grande accordo che abbia mai riguardato gli accumulatori di questo tipo e in assoluto uno dei più importanti per Hyperstrong, che ad aprile dello scorso anno aveva circa 20 GWh di capacità installata. Si tratta di uno snodo cruciale anche per Catl, il maggior produttore al mondo di batterie per le auto elettriche, che dimostra così di aver superato le sfide per la produzione in serie delle nuove batterie agli ioni di sodio e di possedere capacità di fornitura su larga scala.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Batterie agli ioni di sodio, Catl accelera sulla produzione di massa

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