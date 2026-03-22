Catania fermato su uno scooter con oltre un chilo di marijuana | arrestato 38enne

I Carabinieri del Nucleo di Catania hanno fermato un uomo di 38 anni mentre era a bordo di uno scooter nel quartiere Ognina. Durante il controllo, sono stati trovati più di un chilo di marijuana nascosto con sé. L'uomo è stato arrestato e condotto in caserma. L'operazione fa parte di una serie di controlli antidroga nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli antidroga nel quartiere Ognina. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un uomo di 38 anni, residente nel capoluogo etneo, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’intervento rientra nelle attività di controllo del territorio finalizzate a contrastare lo spaccio di droga, con particolare attenzione al quartiere Ognina, recentemente sottoposto a monitoraggi mirati da parte delle forze dell’ordine. L’alt e la perquisizione. Durante un servizio specifico, i militari hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che procedeva a velocità elevata lungo viale Artale Alagona, mostrando al contempo un atteggiamento sospetto e circospetto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, fermato su uno scooter con oltre un chilo di marijuana: arrestato 38enne Articoli correlati Fermato in viale Kennedy con oltre un chilo di cocaina: arrestato 27enneNel corso di un servizio di controllo in viale Kennedy, i militari del nucleo investigativo hanno fermato un 27enne residente a Catania. Adrano: 38enne fermato con coltello e 10g di marijuanaUn cittadino di Adrano, uomo di 38 anni, è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso in possesso di un coltello a... Una selezione di notizie su Catania fermato su uno scooter con... Temi più discussi: Catania, bidello arrestato per detenzione di materiale pedopornografico; Non si ferma all’alt e rischia di travolgere un poliziotto: arrestato 28enne a Catania; Fermato con oltre due chili di marijuana a bordo di uno scooter: 36enne in carcere; Riciclaggio di banconote sporche ai caselli autostradali: due arresti sulla A18 Messina-Catania. Catania, folle fuga contromano su un'auto rubata termina con uno schianto: ferita una donna, 39enne arrestatoArrestato a Catania un 39enne dopo un furto d'auto e un inseguimento contromano: bloccato grazie al GPS, una donna ferita nell'incidente. virgilio.it Catania, fermato in scooter con oltre un chilo di marijuana: arrestatoBeccato con oltre un chilo di marijuana nello scooter mentre sfrecciava ad alta velocità ... msn.com El Churro stende i locali a 50'' dalla fine. Foxes a -3 dalla capolista Catania #Eboli facebook Pallavolo A2M – Catania se batte Porto Viro torna in corsa per i play off x.com