Due uomini sono stati denunciati a Catania per una truffa online. Hanno contattato una donna promettendole un prestito facile e chiedendo un pagamento anticipato di 400 euro. Dopo aver ricevuto il denaro, i truffatori non hanno più risposto. La vittima ha denunciato l’accaduto alle autorità, che hanno avviato le indagini e identificato i responsabili.

Due uomini sono stati denunciati per truffa online ai danni di una donna catanese: promettevano prestiti a tasso agevolato senza garanzie, chiedendo un pagamento anticipato. L’indagine è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha ricostruito la vicenda e identificato i presunti responsabili, rispettivamente di Nettuno e Empoli. Le indagini della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso il via dopo la denuncia presentata da una donna residente a Catania. La vittima ha raccontato agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” di essere stata attirata da una pubblicità online, comparsa su un noto social network, che proponeva un prestito a condizioni particolarmente vantaggiose. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Catania, attira una donna sul web con un finto prestito facile e le spilla 400 euro: denunciati

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