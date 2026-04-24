Il finto carabiniere le spilla 8mila euro e scappa in autostrada ma è finita male

Un uomo, travestito da carabiniere, ha sottratto 8.000 euro a una donna di Aldeno e poi è scappato in autostrada. La vicenda si è conclusa con l’arresto a Verona da parte dei carabinieri della sezione operativa di Trento. La truffa è stata denunciata dalla vittima, che ha descritto il tentativo di raggiro e la fuga dell’autore. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato l’uomo poco dopo.