Catania aggredisce la madre per avere soldi da spendere in droga | arrestata 23enne

Una donna di 23 anni è stata arrestata a Catania con l’accusa di aver aggredito la madre per ottenere soldi da spendere in droga. L’episodio si è verificato durante un episodio di violenza domestica. La giovane è stata fermata dalle forze dell’ordine e portata in custodia. Le autorità hanno confermato che l’arresto è avvenuto per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Una giovane di 23 anni è stata arrestata a Catania con le accuse di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Avrebbe aggredito la madre per costringerla a darle del denaro da destinare all'acquisto di droga. A chiedere aiuto è stata la stessa vittima, che ha contattato la Sala Operativa della questura dopo l'ennesimo episodio di violenza. Secondo quanto riferito, la figlia, tossicodipendente, l'avrebbe colpita con pugni e calci dopo essersi vista negare una somma di denaro. Quando i poliziotti hanno raggiunto l'abitazione, la donna appariva ancora fortemente scossa dall'accaduto. È emerso che le richieste di denaro da parte della 23enne sarebbero diventate sempre più frequenti nell'ultimo periodo, tanto da ripetersi quotidianamente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Catania. Aggredisce la madre per avere i soldi per la droga. Ragazza di 23 anni arrestata per tentat

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