Castro dei Volsci la Prima Marcia delle Donne e il docufilm Le Marocchinate del ‘44
A 82 anni dai fatti del maggio 1944, la Compagnia teatrale Errare Persona, guidata da Damiana Leone, organizza la Prima Marcia delle Donne a Castro dei Volsci. Contestualmente, viene presentato il docufilm “Le Marocchinate del ‘44”, che ricostruisce le violenze di guerra avvenute nel Basso Lazio. La marcia e il film sono dedicati a ricordare le vittime di quegli eventi.
A 82 anni dai tragici eventi che sconvolsero il Basso Lazio nel maggio 1944, la Compagnia teatrale Errare Persona, con la direttrice artistica Damiana Leone, rinnova l’impegno civile per ricordare le vittime delle violenze di guerra.Due appuntamenti significativi, sono in programma il 6 e il 18. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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