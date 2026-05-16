A Viterbo il ricordo delle vittime delle marocchinate | Donne stuprate e prese a morsi dall' esercito coloniale francese

Da viterbotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A palazzo dei Priori si discute e si raccontano le violenze compiute dalle truppe alleate in Italia nel corso del secondo conflitto mondiale. La sala delle colonne di palazzo dei Priori ha ospitato la seconda conferenza nazionale dedicata alle vittime delle marocchinate, locuzione che indica i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Ottantadue anni fa. Il ricordo delle vittime delle deportazioni. La mappa degli eventiÈ una data scolpita nella memoria, quella che riporta all’8 marzo del 1944 e alle deportazioni nazifasciste che colpirono duramente il nostro...

UNICEF Italia su Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafieLe parole del presidente Nicola Graziano per UNICEF Italia in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle...

Viterbo – Lutto per la scomparsa dell’ex facchino di Santa Rosa Mario Sanna: Grande il suo impegno anche con ArcheoTuscia, al servizio del territorioCordoglio anche da parte della sindaca Chiara Frontini, che lo ricorda per la sua enorme passione per la storia e l’archeologia e per quei luoghi più nascosti della Tuscia VITERBO – Cordoglio a ... etrurianews.it

Celebrata a Civita Castellana, la Giornata del RicordoCelebrata a Civita Castellana la Giornata del Ricordo davanti al monumento di via Gransci. Il discorso pronunciato dal sindaco Luca Giampieri: Oggi ci riuniamo per celebrare il Giorno del Ricordo, ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web