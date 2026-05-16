A Viterbo il ricordo delle vittime delle marocchinate | Donne stuprate e prese a morsi dall' esercito coloniale francese
A palazzo dei Priori si discute e si raccontano le violenze compiute dalle truppe alleate in Italia nel corso del secondo conflitto mondiale. La sala delle colonne di palazzo dei Priori ha ospitato la seconda conferenza nazionale dedicata alle vittime delle marocchinate, locuzione che indica i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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