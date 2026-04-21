Durante un servizio di controllo notturno nel territorio di Ceprano, i Carabinieri hanno fermato un uomo di 50 anni proveniente da Castro dei Volsci. Durante l’ispezione, gli agenti hanno sequestrato un’arma bianca trovata in suo possesso. L’operazione fa parte delle attività di monitoraggio svolte per garantire la sicurezza pubblica nella zona.

L’operazione è scattata nella tarda serata di ieri in via della Stazione. Durante un normale posto di controllo, i Carabinieri hanno fermato un’autovettura condotta dall’uomo, un operaio già noto alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni. L’atteggiamento dell’automobilista ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione che ha interessato sia la persona che l’abitacolo del veicolo. L’intuizione dei Carabinieri si è rivelata corretta: nascosto all’interno dell’auto è stato infatti rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 centimetri. L’arma, di cui non è stato giustificato il porto, è stata immediatamente sequestrata e sarà depositata presso l’ufficio corpi di reato.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Ceprano. Controlli stradali. Durante un’ispezione notturna I Carabinieri sequestrano un’arma bianca a un 50enne di Castro dei Volsci

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