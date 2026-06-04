Castello DiVino a Nerola
Il festival del vino si terrà nel borgo di Nerola il weekend del 13 e 14 giugno. L'evento si svolgerà nel centro storico del paese, coinvolgendo diverse cantine locali. Sono previsti degustazioni di vini e assaggi di prodotti tipici, con stand aperti al pubblico per entrambe le giornate. La manifestazione è organizzata per promuovere le produzioni vinicole della zona e valorizzare il patrimonio enogastronomico locale. L’ingresso è gratuito e l’orario di apertura va dal mattino fino a sera.
Castello DiVino, il wine festival di Nerola torna sabato 13 e domenica 14 giugno nel borgo in provincia di Roma.Un’esperienza enogastronomica suggerita a turisti e wine lovers nella cornice del Castello Orsini. Nella selezione non mancheranno le bollicine ed etichette di qualità superiore. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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