Castello DiVino a Nerola

Notizia in breve

Il festival del vino si terrà nel borgo di Nerola il weekend del 13 e 14 giugno. L'evento si svolgerà nel centro storico del paese, coinvolgendo diverse cantine locali. Sono previsti degustazioni di vini e assaggi di prodotti tipici, con stand aperti al pubblico per entrambe le giornate. La manifestazione è organizzata per promuovere le produzioni vinicole della zona e valorizzare il patrimonio enogastronomico locale. L’ingresso è gratuito e l’orario di apertura va dal mattino fino a sera.