Turano Divino 2026

Da romatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il festival Turano DiVino 2026 si svolgerà il 13 e 14 giugno a Castel di Tora, in provincia di Rieti, con una location che si affaccia sul Lago del Turano.

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Torna uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del Centro Italia: Turano DiVino 2026, in programma il 13 e 14 giugno nello scenario suggestivo di Castel di Tora, affacciato sul meraviglioso Lago del Turano, in provincia di Rieti.La manifestazione, ormai diventata un punto di riferimento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Testemunho ir Paulo Ancião CCB Santo André . Jardim Miriam 11/12/2025

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