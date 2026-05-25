Turano Divino 2026
Il festival Turano DiVino 2026 si svolgerà il 13 e 14 giugno a Castel di Tora, in provincia di Rieti, con una location che si affaccia sul Lago del Turano.
Torna uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del Centro Italia: Turano DiVino 2026, in programma il 13 e 14 giugno nello scenario suggestivo di Castel di Tora, affacciato sul meraviglioso Lago del Turano, in provincia di Rieti.La manifestazione, ormai diventata un punto di riferimento. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Testemunho ir Paulo Ancião CCB Santo André . Jardim Miriam 11/12/2025
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PREPARATI AL RITORNO DI TURANO DIVINO! Il 13 e 14 Giugno 2026, il centro storico di Castel di Tora ospiterà la Quarta Edizione dell’evento enologico più atteso dell’anno sul Lago del Turano! Un viaggio attraverso le Regioni d’Italia nel tuo cali facebook