Castello del Terriccio inno all’equilibrio
Sul tratto di costa toscana tra Pisa e Livorno, un grande complesso agricolo si distingue per la sua estensione. Il Castello del Terriccio si trova in una posizione strategica lungo il mare Tirreno, circondato da vigneti e terreni coltivati. La proprietà si estende su una vasta area e si riconosce tra le realtà agricole più note della regione.
Sulla costa toscana che guarda il Tirreno, tra Pisa e Livorno, Castello del Terriccio continua a rappresentare una delle realtà agricole più estese e riconoscibili del Paese. A Castellina Marittima, lungo il confine settentrionale della Maremma, la tenuta si sviluppa su circa 1.500 ettari rimasti sostanzialmente integri nel tempo, un patrimonio che oggi va ben oltre la sola produzione vitivinicola. Vino, olio, allevamento, tutela ambientale, ospitalità e ristorazione convivono infatti in un unico progetto che punta a valorizzare il territorio senza alterarne l’identità. Il recupero del borgo storico, un tempo abitato da oltre 500 persone, si inserisce in questa visione: un intervento che guarda al futuro mantenendo un dialogo costante con la memoria del luogo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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