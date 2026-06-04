Castello del Terriccio inno all’equilibrio

Notizia in breve

Sul tratto di costa toscana tra Pisa e Livorno, un grande complesso agricolo si distingue per la sua estensione. Il Castello del Terriccio si trova in una posizione strategica lungo il mare Tirreno, circondato da vigneti e terreni coltivati. La proprietà si estende su una vasta area e si riconosce tra le realtà agricole più note della regione.