È stato diffuso un video di 31 secondi che mostra un consigliere mentre guida un'auto sui viali fiorentini e ascolta sorridente la canzone

Un video di 31 secondi, alla guida di un'auto sui viali fiorentini, ascoltando sorridente ‘Giovinezza’, la canzone nota per essere diventata l'inno del fascismo durante il regime mussoliniano. Protagonista, il consigliere fiorentino Salvatore Sibilla, eletto nelle fila della Lega Salvini Premier e poi passato a Futuro Nazionale poco dopo la nascita del nuovo partito dell'ex generale Roberto Vannacci. Il video, girato a quanto pare nelle scorse ore, sta girando in numerose chat fiorentine, proprio a ridosso dell'arrivo del ‘generalissimo’ nella città toscana per inaugurare la prima sede provinciale del neonato partito.... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Il video del consigliere di Vannacci che ascolta l'inno fascista

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